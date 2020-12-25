ما هي الفئات غير المستحقة للوحدة السكنية؟.. الإسكان تجيب

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، ويتم تسليمها كاملة التشطيب، خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويأتى ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته فى إمتلاك مسكن خاص به.

ورغم توافر تلك الوحدات السكنية لكل المواطنين، إلا أن هناك فئات تعد محرومة أو غير مستحقة للتقديم والحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وهم:

1- أن يكون من حاملي الجنسيات الأخرى غير المصرية.

2- من يقل سنه عن 21 عامًا وتزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- أن يكون أعزبا، ويتخطى دخله الشهري 6000 جنيه، أو متزوجا ويتخطى دخله الشهري 9000 جنيه للأسرة.

4- أن يكون حاصلًا على وحدة من الدولة مدعومة، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.

5- أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها إقامة أو عملًا.

6- أن يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7- إذا زادت نسبة قسط التمويل على 40% من إجمالي دخله الشهري.

إذ تتضمن شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، وفقا لكراسة الشروط، أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ولا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.