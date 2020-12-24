«الضرائب»: فريق دعم فني لتذليل صعوبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات الضريبية، وذلك من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة.

وذكر رئيس المصلحة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، ما يستلزم ضرورة نشر الوعي عنها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مصلحة الضرائب في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

فريق عمل في مقر مركز كبار الممولين

وأوضح «عبدالقادر»، أن المصلحة قامت بتشكيل فريق عمل لتقديم الدعم الفني والميداني للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للانضمام للمنظومة، لافتًا إلى أن فريق العمل الذى تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى متابعة انضمام الممول للمنظومة، وتذليل أي عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام.

البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة أحد طرق التواصل مع الدعم الفني

وتابع رئيس المصلحة، أن هذا الفريق يتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعمًا فنيًا للشركات على أرض الواقع.

يذكر أن التدوة حضرها كل من سمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وتناولت الندوة مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية، والغطاء التشريعي والقرارات الوزارية التي تلزم المجتمع الضريبي بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والفوائد التي ستعود على الشركات والمحاسبين والمصلحة والدولة من تطبيق المنظومة، وكذلك الإنجازات التي تحققت على المنظومة حتى الآن، وخطوات الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

واستعرض الدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة، والتي تعمل علي تنفيذها بشكل متواز.