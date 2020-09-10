شاب يقتل والده في قنا بسبب خلافات عائلية

لقي شخص مصرعه، مساء أمس، الأربعاء، طعنا بسكين على يد نجله، بقرية المعري التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل "محمد .ع"، 60 عاماً، عامل، على يد نجله، (ع.)، 30عاماً، بقرية المعري بقوص.

انتقلت قوة أمنية، برئاسة العميد، جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، والرائد، محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، إلى موقع الجريمة، حيث ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، بسبب خلافات عائلية.

عاينت النيابة الجثة، ونقلت إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.