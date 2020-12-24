موظفو المصرية للاتصالات في الفيوم ينعون زميلهم المتوفي بكورونا

ضرب موظفو الشركة المصرية للإتصالات بمحافظة الفيوم، مثلًا في الوفاء لصديقهم الراحل أحمد سيد عطالله مشرف مبيعات الشركة، إثر إصابته بفيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بـ"كورونا"، فلم يكتفوا بنعيه بل قاموا بطباعة صورته على بانر كبير وعلقوه على مبنى الفرع بشارع السنترال بمدينة الفيوم.

وكتب العاملون بالشركة على البانر "وداعًا أحمد سيد.. شهد كورونا.. شهيد we.. رجولة.. شرف.. انتماء.. محبة.. إخلاص.. لن ننساك".

وأشاد موظفوا الشركة، بأخلاق زميلهم الراحل وتميزه وإخلاصه في عمله حيث أنّه حصل على جائزة الموظف المثالي بإدارة مبيعات الفيوم للعام الجاري 2020.

وتوفي "أحمد" عقب تدهور حالته إثر إصابته بفيروس "كورونا" حيث تم وضعه في العزل بمستشفى التأمين الصحي، وعندما تدهورت حالته تم نقله لغرفة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي حتى توفي متأثرًا بإصابته.

وقامت الشركة بتعقيم الفرع الذي كان يعمل به موظف المبيعات الراحل، وإجراء مسحة للمخالطين له للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

يذكر أنّ مصدر طبي بمحافظة الفيوم، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ محافظة الفيوم شهدات وفاة 17 حالة من المصابين بفيروس كوفيد 19 المستجد في مستشفى العزل بعدما تدهورت حالتهم الصحية وأُصيبوا بإلتهاب رئوي حاد.

على جانب آخر، طالب كمال هاشم أحد أعضاء مبادرة فريق "غيث" لتكريم موتى "كورونا" بالفيوم، المواطنين بالدعاء أن يرفع الله الوباء والبلاء، وأن يلتزم الجميع بارتداء الكمامة الواقية، ,التزام التباعد، مؤكدًا أنّ أعداد الوفيات في تزايد كبير وسريع، موضحًا أنّه منذ صباح أول أمس حتى صباح اليوم لم ينام رجال "غيث"، ولم تستطع نساء الفريق الراحة ولو لخمسة دقائق بسبب كثرة حالات الوفاة من الرجال والسيدات.