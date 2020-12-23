بسبب الزحام.. محافظ الفيوم يبحث فتح مكاتب بريد وشهر عقاري جديدة

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات فتح عدد من المكاتب الجديدة للبريد والشهر العقاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تيسيرا على المواطنين، ومنعا للتكدس بالمقرات الحالية، في ظل توجه الدولة لتوفير الخدمات بشكل أكثر، تجنبا للعدوى من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ومدير إدارة أملاك البريد.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض المواقع المقترحة لفتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري بشتى مراكز وقرى المحافظة، والشروط الخاصة بالمبنى المقترح، ومساحته وتصميمه الهندسي، فضلا عن مناقشة عددا من الأمور الإدارية حال تشغيل تلك المكاتب وتجهيزاتها، والقوى البشرية الخاصة بها وتخصصاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ أكد على التنسيق المتبادل بين مسيؤولي الشهر العقاري والبريد من جانب، ورؤساء مجالس المدن من جانب آخر، لمعاينة المواقع التي خصصت لفتح تلك المنشآت، مشددا على مراعاة توزيع المكاتب لخدمة أكبر شريحة للمواطنين، تبعا للكثافات السكانية، وبما يحقق التوازن الجغرافي للمواطنين، مع فتح شبابيك لتقديم بعض خدمات الشهر العقاري بمكاتب البريد كحل فوري لحين فتح المقرات الجديدة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بها.

من جهته، أوضح مدير عام الشهر العقاري والتوثيق أن مركز الفيوم يحتاج إلى مكتبين، تخفيفا عن مراكز المدينة الـ5، وإطسا مكتبين، ومثلها سنورس، وآخر بكل من مركز أبشواي وطامية ويوسف الصديق، ومدينة الفيوم بالموقع المخصص لذلك بإدارة المرور، مشيرا إلى أنه تم معاينة عددا من المواقع بمراكز وقرى المحافظة، وأعدت الدراسة اللازمة لها.