بسبب الزحام.. محافظ الفيوم يبحث فتح مكاتب بريد وشهر عقاري جديدة
كتب:
أسماء أبو السعود
07:06 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
بسبب الزحام.. محافظ الفيوم يبحث فتح مكاتب بريد وشهر عقاري جديدة
بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات فتح عدد من المكاتب الجديدة للبريد والشهر العقاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تيسيرا على المواطنين، ومنعا للتكدس بالمقرات الحالية، في ظل توجه الدولة لتوفير الخدمات بشكل أكثر، تجنبا للعدوى من فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ومدير إدارة أملاك البريد.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض المواقع المقترحة لفتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري بشتى مراكز وقرى المحافظة، والشروط الخاصة بالمبنى المقترح، ومساحته وتصميمه الهندسي، فضلا عن مناقشة عددا من الأمور الإدارية حال تشغيل تلك المكاتب وتجهيزاتها، والقوى البشرية الخاصة بها وتخصصاتهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ أكد على التنسيق المتبادل بين مسيؤولي الشهر العقاري والبريد من جانب، ورؤساء مجالس المدن من جانب آخر، لمعاينة المواقع التي خصصت لفتح تلك المنشآت، مشددا على مراعاة توزيع المكاتب لخدمة أكبر شريحة للمواطنين، تبعا للكثافات السكانية، وبما يحقق التوازن الجغرافي للمواطنين، مع فتح شبابيك لتقديم بعض خدمات الشهر العقاري بمكاتب البريد كحل فوري لحين فتح المقرات الجديدة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بها.
من جهته، أوضح مدير عام الشهر العقاري والتوثيق أن مركز الفيوم يحتاج إلى مكتبين، تخفيفا عن مراكز المدينة الـ5، وإطسا مكتبين، ومثلها سنورس، وآخر بكل من مركز أبشواي وطامية ويوسف الصديق، ومدينة الفيوم بالموقع المخصص لذلك بإدارة المرور، مشيرا إلى أنه تم معاينة عددا من المواقع بمراكز وقرى المحافظة، وأعدت الدراسة اللازمة لها.