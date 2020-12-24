في يوم واحد..17 وفاة بـ"كورونا" في الفيوم والفيروس يتفشى في "الحامولي"

أكد مصدر طبي بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ المحافظة سجلت وفاة 17 من مصابي بفيروس كورونا، اليوم، داخل عزل مستشفى التأمين الصحي، بعدما تدهورت حالتهم الصحية.

وقال كمال هاشم أحد أعضاء مبادرة فريق "غيث" لتكريم موتى "كورونا" بالفيوم، أنّ أعداد وفيات كورونا في تزايد كبير وسريع، موضحًا أنّه منذ صباح أول أمس حتى صباح اليوم لم ينم أعضاء الفريق، بسبب كثرة حالات الوفاة "رجالًا ونساء".

وطالب "هاشم" الجميع بضرورة تكثيف الدعاء بأن يرفع البلاء بسبب زيادة أعداد المصابين بشكل كبير، مُطالبًا بضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على حياتهم.

ويضم الفريق مجموعة من الرجال والنساء المتطوعين لغسل وتكفين الموتى من ضحايا فيروس "كورونا" سواء في العزل المنزلي أو المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لمرضى "كورونا" في العزل المنزلي من قياس نسبة الأوكسجين، وتوفير أسطوانات الأوكسجين للمحتاجين، بالإضافة إلى جانب آخر خيري يشمل تقديم مساعدات للمحتاجين.

على جانب آخر، شهدت قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، انتشارًا واسعًا للإصابة بعدوى فيروس "كوفيد 19 المستجد" الشهير بـ"كورونا"، الأمر الذي اضطر المسؤولين لتعقيم القرية بالكامل، وتشديد الإجراءات الاحترازية للقضاء على تفشي الفيروس بين أهالي القرية.

ونفى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظة قامت بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالقرية خلال الأسابيع الماضية، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.