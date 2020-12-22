محافظ الفيوم: الدولة تسير بخطى جادة في مواجهة عدوى كورونا

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على أنّ المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية في منتهى الحساسية نظرًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية «كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر» للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تتسبب في انتشار العدوى بالفيروس.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنّ الدولة تسير بخطى جادة في مواجهة العدوى بفيروس كورونا، منعًا لتصعيد الإجراءات والحفاظ على المشروعات الاقتصادية، موضحًا أنّ الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الدولة لمواجهة تلك الجائحة، من منطلق الأخذ بالأسباب تجنبًا لتفشي المرض بين المواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على عدم تصعيد الإجراءات حال التزام المواطنين حفاظًا على سير الأعمال بكافة القطاعات.

ووجه محافظ الفيوم، بعمل حملات مكثفة لتعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بالبنوك ومكاتب البريد وأمام ماكينات الصراف الآلي، فضلاً عن الحملات التوعوية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لحث المواطنين على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لحمايتهم من عدوى الفيروس، لافتا إلى أنّ تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيسي في إنجاح أي إجراءات تتخذها الدولة.

جاء ذلك خلال إجتماعاً موسعاً عقده محافظ الفيوم، مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورفعت ضاوى عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح والمديريات.

وعلى هامش الاجتماع، أوضح محافظ الفيوم أنّ المحافظة تعمل على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة لها ومنها مصنع أعلاف جرفس، لافتًا إلى أنه يتم عمل دراسة اقتصادية متكاملة لتحقيق أقصى استفادة منه بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، وفيما يتعلق بقطاع الطرق أوضح المحافظ بأنّ المحافظة تضع قائمة بالأولويات بحيث يتم الانتهاء من المشروعات العالقة بمجال رصف الطرق وخاصة الطرق التي تربط المدن ببعضها البعض، ثم الطرق التي تربط المدن بمجالس القرى ثم الطرق التي تربط بين الوحدات القروية.