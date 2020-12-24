«الثقافة» تحتفل بالكريسماس و2021 أون لاين على يوتيوب

تحتفل وزارة الثقافة بأعياد الكريسماس والعام الجديد «أون لاين» للمرة الأولى على قناتها بيوتوب، الجمعة المقبل في الثامنة مساء، بحفل مسجل نظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف ورؤية مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، إخراج الدكتور عبدالله سعد.

ويصاحب الفرقة، كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي وفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.

ويضم العرض مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية بتوزيعات جديدة، أعدها أمير عوض، أسامة علي، وعماد عادل، وتحتفي بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد، ويصاحبها تابلوهات للباليه منها «الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما أسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، إنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع، وكل ما أريده من عيد الميلاد هو أنت» وغيرها.

والأغنياء أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفى محمد، منى رفلة، جالا الحديدي، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، إنجي محسن، أمينة خيرت، عمرو مدحت، هشام الجندي، إلهامي أمين، عزت غانم، ليلي إبراهيم، أسامة علي، نورستا المرغني، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، برهان الدين فاروق، وسلمي الجبالي.