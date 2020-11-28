استئناف فعاليات معرض دار الأوبرا للكتاب اليوم

يستأنف معرض الكتاب المنعقد بدار الأوبرا المصرية، اليوم السبت، فعالياته، بعدما قرر الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب تعليق أنشطته يومين نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم عودة الناشرين يوم الجمعة لتجهيز الأجنحة وفرشها وتزويدها بالكتب الجديدة.

وفُتحت أبواب المعرض مرة أخرى للجمهور في العاشرة من صباح اليوم السبت، ليمتد حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من ديسمبر.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد افتتحت المعرض بحضور والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مساء الخميس الماضي، وذلك على مساحة 850 مترًا مربعًا، وبمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة، ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، كما تشارك دار المعارف.

ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة، مثل سلسلة التي تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلي وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة "رؤية" التي تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز 5 جنيهات.

ويُعد معرض الأوبرا هو الأول من نوعه الذي يُقام بساحة دار الأوبرا المصرية بمشاركة 32 دار نشر متخصصة في كافة مجالات العلوم والمعرفة، كما يشتمل على مشاركة ثلاثة قطاعات من وزارة الثقافة المصرية تُمثلها الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تشارك فيه بقرابة 970 عنوان تشمل عناوين الهيئة ومكتبة الأسرة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف، وقد تقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.