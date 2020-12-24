البرلمان يستقبل الأعضاء الفائزين عن قائمة شرق وغرب الدلتا

استقبل مجلس النواب منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، النواب الفائزين عن القائمة الوطنية لشرق وغرب الدلتا، والبالغ أجماليها 84 مقعدا؛ وذلك لاستلام كارنيهات العضوية والحقائب البرلمانية. وحرصت نائبات القائمة على الحضور باكرا لاستخراج الكارنيهات ومن بينهن النائبات أميرة يسري وهناء أنيس.

ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حرصت الأمانة العامة للمجلس على دعم النواب الجدد في خطواتهم داخل البرلمان.

المستشار محمود فوزي: التنظيم سر سرعة إصدار كارنيهات عضوية البرلمان

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن بعض الأعضاء حضروا بعد الموعد المخصص للجان استقبال الأعضاء لاستلام كارنيهات العضوية، مشيرا لـ«الوطن» إلى أن كل الأمور التنظيمية تتم بسهولة ويسر لإنهاء استخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد. قائلا: «التنظيم وراء خروج المشهد بهذا الشكل».

وأوضح النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب، أن نواب البرلمان في انتظار أجندة الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيق بين البرلمان والحكومة والأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن وقالت النائبة سهير القاضي أن البرلمان الحالي يشهد تنوع سياسي فريد لم يحدث من قبل، مضيفة أن تمثيل المرأة يعبر عن كيف وليس كم فقط مضيفة المرأة نصف المجتمع وأنها ترعى النصف الآخر.

ويبدأ مجلس النواب في استقبال الأعضاء الفائزين عن المقاعد الفردية نظام الفردي بدءا من الأسبوع المقبل ولمدة 5 أيام، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح»، بإجمالي 90 نائبا، ويليها استقبال نواب «بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ» بإجمالي 108 نواب.