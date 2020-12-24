الإحصاء: 3.9% زيادة في عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي 2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نشـرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2019، والتي تصدر كل عامين، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد الجرارات الزراعية 135.1 ألف جرار عام 2019 مقابل 135.9 ألف جرار عام 2017 بنسبة انخفاض 0.6%.

- بلغ إجمالي عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي 1038.5 ألف ماكينة عام 2019 مقابل 999.2 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.9%.

- بلغ عدد ماكينات الري النقالي 809.2 ألف ماكينة بنسبة 77.9%، أما عدد ماكينات الري الثابتة 229.3 ألف ماكينة بنسبة 22.1% من إجمالي عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي.

- بلغ إجمالي عدد ماكينات الدراس 73.6 ألف ماكينة عام 2019 مقابل 73.0 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.9%.

- بلغ عدد ماكينات الدراس بالقطاع الخاص 71.2 ألف ماكينة بنسبة 96.8%.

- بلغ عدد ماكينات الدراس بالقطاع العام والحكومي 2.4 ألف ماكينة بنسبة 3.2% من إجمالي عدد ماكينات الدراس.

- بلغ إجمالي عدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى 299.0 ألف آلة عام 2019 مقابل 290.0 ألف آلة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.1%.