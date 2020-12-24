صور.. أتوبيس مكشوف ينتظر «بيج رامي» للاحتفال بإنجازه

وصلت، قبل قليل، أسرة البطل العالمي المصري رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» Big Ramy الوافد على مطار القاهرة الدولي، لاستقبال نجلهم البطل، الذي يصل بعد قليل، حاملا لقب بطولة مستر أوليمبيا التي حصد لقبها قبل أيام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وجهزت الشركة الراعية المنظمة للاحتفالية، أتوبيس مكشوف سيرفع فيه رامي السبيعي لقب البطولة، لينتقل به إلى مقر أحد الفنادق الكبرى بالجيزة، للمشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص به.

أجواء احتفالية في مطار القاهرة استعدادا لوصول بيج رامي

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الرحلة التي تقل اللاعب العالمي، ستصل في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لتسجل تأخير ساعة عن موعدها الأصلي، حيث كان من المتوقع أن تصل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وبحسب المصادر، تم تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، والذي سيشهد احتفالية خاصة لاستقبال «بيج رامي»، فور وصوله وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة.

وفور حصوله على اللقب، تحدثت مروة عبدالله زوجة بـ«بيج رامي»، إن فوزه تتويج لعام كامل من التدريبات والتجهيز، وأنه كان يشعر بالراحة والسعادة الغامرة فور تتويجه، وكان يتدرب بكل جدية لتعويض كل ما فاته من تعثرات، خاصة وأنه تغيب عن عدة بطولات بسبب إصابته بفيروس كورونا.