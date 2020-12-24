وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المكتب النموذجى للتموين بشبرا

إفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة، اليوم، حيث تفقد الوزير المكتب واطمأن علي سير العمل مشددا علي ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ علي الصحة العامه والوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

وقال عربي عبد الحليم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، إن مركز شبرا الخيمة، هو المركز الثامن ضمن خطة تطوير مكاتب التموين بالمحافظة وتحويلها لمكاتب نموذجية مشيرا إلى أنه جرى تزويد المكاتب الجديدة بعددا من اجهزة الحاسب الألي المتطورة لتحسين العمل في عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظة منها 12 جهاز بمكاتب شبرا الخيمة.

وأعلن عبد الحليم أنه من المقرر خلال أيام افتتاح المركز التاسع المطور في القناطر الخيرية لخدمة جميع المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية والتمونية وإضافة المواليد وإصدار بطاقات الدعم.

حضر الافتتاح الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

أوضح مدير مديرية التموين بالقليوبية أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية علي مستوي المحافظة من إصدار بطاقه لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي

فيما شدد محافظ القليوبية علي العاملين والمترددين علي المكتب بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشددا علي إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والتطهير والتعقيم المستمر.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تسعي في تطوير مكاتب التموين بمختلف انحاء المدن والمراكز في إطار خطة التحول الرقمي التي اطلقتها المحافظة بديوان عام المحافظة وكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة فى إطار توجهات القيادة السياسية تواكبا مع التطور والتحديث الضرورى المطلوب لتلك المرحلة.

كان أهالى حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد طالبوا بتطوير مكتب التموين الحالى أسفل كوبرى أحمد عرابى أو نقله لمكان آخر مجهز لتسهيل التعامل مع المواطنين، وتجهيزه بمعدات أحدث حيث إن المكتب بحالته القديمة كان متهالكا وغير آدمى ولا يصلح لتواجد مئات المواطنين بصفة يومية لقضاء مصالحهم.