التموين والقليوبية يفتتحان مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة، لافتا إلى تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة، لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات.

وأضاف المصيلحي، أنّ مراكز خدمة المواطنين تعمل بجانب البوابة الرقمية، لكن للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، مطالبا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المصيلحي، أنّه مستهدف تطوير 600 مركز خدمة المواطنين من إجمالي 1400 مركز في محافظات الجمهورية، وجرى الانتهاء من 300 مركز، مشيرا إلى أنّ المراكز التي يتم تطويرها مساحتها أكبر من 100 متر، وتقع في الدور الأرضي.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أنّ مركز شبرا الخيمة هو رقم 8 بعدد 13 جهازا في عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظة، وخلال أيام سيتم افتتاح المركز رقم 9 في القناطر الخيرية، لخدمة جميع المواطنين في استخراج المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أنّ مركز شبرا الخيمة المطور يعد الأكبر على مستوى المحافظة، وجرى استغلال المساحة المقام عليها المركز لخدمة المواطنين حائزي البطاقات التموينية.