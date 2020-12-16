فيديو.. وزير التموين يفتتح مجمع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز بالسودان

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، مجمع وداي النيل لتطوير صناعة الخبز، بدولة السودان الشقيقة.

وعُقدت اليوم، جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني.

وشهدت المباحثات استعراض التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سُبل التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق، كما اتفق الطرفان على أهمية مواصلة الجهود التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة ومجالات التنمية اللوجستية والصناعية.

وأشار المصيلحي، في تصريحات له عقب وصوله إلى السودان، إلى أنه سيجري وضع إطار يُنظم عملية تبادل الخبرات في كافة الأمور التي يحتاجها السودان الشقيق، سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان إتاحة السلع الأساسية في السوق السودانية، أو بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، لافتاً إلى خبرة مصر الجيدة في مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح، ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلا عن جهود مباحث التموين التي تمتلك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة المخالفات.

وأكد أهمية وضع أساس حقيقي لاستراتيجية بين مصر والسودان، في عملية الأمن الغذائي، سواء في المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين عما هو عليه الآن.