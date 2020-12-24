رغم كورونا.. هيئة الأوقاف تحقق نموا 12%؜ في أرباحها خلال 2020

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن تحقيق نمو يقدر بـ12% في أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف 2020 م، حيث حققت الهيئة إيرادات وأرباح هذا العام تقدر بمليار وستمائة وأربعة وسبعون مليونًا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية قد بلغت مليار وستمائة وأربعة وسبعون مليونًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها، بزيادة قدرها 174 مليون جنيه عن العام الماضي 2019م، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61%، وذلك رغم تداعيات فيروس كورونا.

زيادة أكثر من 20%

وأكد وزير الأوقاف في بيان له هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.

7 أرقام قياسية

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال العام الجاري سبعة أرقام قياسية على التوالي، وشملت أبرز الإنجازات الآتي:

1. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020 مليارًا و546 مليونًا و659 ألف جنيه.

2. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخها، حيث بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو مبلغ 275 مليونًا و78 ألف جنيه.

3. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020 مبلغ 88 مليونًا و526 ألف جنيه.

4. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020 مبلغ 91 مليون و570 ألف جنيه.

5. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020 مبلغ 135 مليونًا و287 ألف جنيه.

6. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 145 مليونًا و347 ألف جنيه.

7. بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من أول يناير 2020 حتى تاريخه مبلغ مليار و427 مليون و560 ألف جنيه.