الفنانة مها سلامة تعلن إصابتها بفيروس كورونا: دعواتكم

أعلنت الفنانة الشابة مها سلامة، اليوم، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء «مسحة» وظهور إيجابية النتيجة، بحسب ما كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة مها سلامة، عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قائلة: «اختبرت إيجابيًا لكوفيد-19، دعواتكم».

وشاركت الفنانة الشابة مها سلامة في عدد من الأعمال الفنية، منها الجزء الثالث من حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك» للسيناريست عمرو محمود ياسين، وحكاية «اتفضل في الصالون»، فضلًا عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «لحظة من فضلك».

كما شاركت مها سلامة، في أحداث مسلسل «الوجه الآخر» والذي عُرض في عام 2020 بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وأحمد سعيد عبدالغني، وندا موسى، وأحمد سلامة، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وكتب عنها ماجد المصري عبر حسابه بموقع انستجرام «يارب يكون المسلسل عاجبكم، احنا تقريبًا مش بنام من التصوير، واحنا بنخلص الوجه الآخر ونستعد بقى للي بعد كده، وعايز أقولكم فيه ممثلة مشاغبة طلعت عينيا طوال المسلسل اسمها مها سلامة».

وعلى مدار الأيام الماضية أعلن عدد من المشاهير سواء من أهل الفن أو الإعلام إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم من أعلن شفاءه بعد عدة أيام من العزل المنزلي.

وأعلنت الفنانة غادة إبراهيم إصابتها بالفيروس رغم اتخاذها كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة، إلا أن الفيروس كان أقوى من أية اجراءات احترازية على حد قولها، بخلاف إصابات الفنان محمد الشرنوبي، وزوجته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وبعد إعلان إصابتها حرصت أنغام على طمأنة جمهورها وتأكيدها على عدم إصابتها بالفيروس.

كما أعلنت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» دينا عبدالكريم إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، وسبقها منذ أيام إصابة مذيعة قناة الحياة لمياء عبدالحميد بفيروس كورونا، فيما عاد مذيع قناة «dmc» رامي رضوان لتقديم برنامجه بعد شفاءه من فيروس كورونا الذي أجبره على العزل المنزلي عدة أيام والغياب عن الشاشة.