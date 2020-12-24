عاجل.. بيج رامي يصل إلى القاهرة حاملا لقب مستر أولمبيا

وصلت الرحلة رقم MS986، إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، قادمة من نيويورك، وتقل على متنها البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy».

واستعانت شركة ميناء القاهرة الجوي بسجادة حمراء، لاستقبال البطل، فيما بدأت الجماهير المصرية الزحف نحو المطار لاستقبال رامي، وتزيّنت صالات السفر والوصول لاستقبال البطل المصري بصوره أثناء رفع كأس بطولة «مستر أولمبيا»، فيما اصطفت السيارات التي سترافق البطل أمام مبنى الركاب رقم 3 وعليها بنرات وشاشات عرض كبيرة، تحمل صورة اللاعب.

ويستعد البطل المصري لاستقلال أتوبيس مكشوف يرفع فيه لقب البطولة، لينتقل به إلى مقر أحد الفنادق الكبرى، للمشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص به.