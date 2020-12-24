الساعات الأخيرة لـ«رئيس الزمالك الراحل»: التهاب رئوي حاد وتنفس صناعي

كشف مصدر طبي في مستشفى العجوزة عن تفاصيل الساعات الأخيرة للمستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الرئيس المؤقت للزمالك كان يعاني من التهاب رئوي حاد منذ الأحد الماضي وساءت حالته وتطورت الأعراض، ووضع على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى في الرعاية المركزة، وظلت حالته دون تقدم حتى توفي صباح اليوم.

وأعلن نادي الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ تولى المستشار البكري رئاسة اللجنة المؤقتة للزمالك في 30 نوفمبر الماضي، بعد قرار وقف مجلس إدارة الزمالك السابق بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة تحويل مخالفات إدارية ومالية، للتحقيق في نيابة الأموال العامة.

وقالت نانسي البكري، ابنة المستشار أحمد البكري، الرئيس المؤقت السابق لنادي الزمالك، إنّ صلاة الجنازة ستكون في مسجد الشرطه بالشيخ زايد، ويحدد موعدها لاحقًا.