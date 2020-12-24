عضو «النواب»: إجراءات الدولة في مواجهة كورونا تسير على أكمل وجه

أكدت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة دمياط، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا تسير على أكمل وجه.

وأشارت النائبة عقب استخراجها كارنية عضوية البرلمان، أنها ستلتحق بلجنتي الصحة والتعليم؛ لارتباطهما الدائم بالمواطن المصري.

وقالت هناء فاروق: «أشعر أن مهمة كل نائب هو الاهتمام بما يحتاجه المواطن المصري، فنحن انتخبنا من أجلهم»، مضيفة: «بحكم عملي كطبيبة نساء وتوليد، أضع للأمهات الحوامل خطة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، تبدأ من ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية، وتطهير اليدين بالماء والصابون دائما، أو الكحول خارج المنزل».

وشددت النائبة على أن المواطن هو عنصر الأمان والخطر في مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدة أن وزارة الصحة تقوم بدورها في مواجهة هذا الفيروس، لا سيما أن اللقاح الجديد سيوفر لأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام والحوامل.

وأوضحت هناء فاروق أنها تضع الكثير من القضايا التي تشغل بال المواطن في دمياط نصب عينيها، منوهة إلى أن القيادة السياسية دعمت صناعة الأثاث بالمحافظة، ويتبقى الآن تطوير أداء الصانعين والمهنيين العاملين في هذا المجال.

ولفتت النائبة إلى أن خشب وأثاث دمياط له ذوق خاص، غير موجود في دول أخرى، وهو ما يستلزم منا تطوير المنتج للمنافسه به في الأسواق العالمية.

وكان عدد من نواب البرلمان عن القائمة قد واصلوا استخراج كارنيهات العضوية، اليوم، عن قطاعي شرق وغرب الدلتا.

وتتطلع الأنظار إلى قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو 28 نائبا ليصل إجمالي عدد النواب نحو 596.

وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، استقبال النواب الجدد، بدءا بالنواب الفائزين على القائمة الوطنية من أجل مصر، وتواصل الأسبوع المقبل استقبال الفائزين على المقاعد الفردية؛ إذ تستخرج كارنيهات العضوية، وتسلم حقيبة للنواب بها «تابلت»، ونسخة من الدستور، وكتيب حول الأدوات البرلمانية.