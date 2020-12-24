القوى العاملة تعين 1193 شابا وتتابع 330 منشأة احترازيا بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بالبحيرة، عيّنت 1193 شابا من مختلف المؤهلات، بينهم 8 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتوفير 68 فرص عمل، فضلا عن استخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة ونفس العدد رخصة مزاولة مهنة.

وقال الوزير، إنّ المديرية سجلت 50 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه، و9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 6 آلاف جنيه، وصرف 6779 جنيها كرعاية صحية لـ3 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، أنّ المديرية انتهت في مجال السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسفر عن رصد 3 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وجرى عزلها.