الصحة: أطباء الحميات والصدر كانوا خط الدفاع الأول ضد كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي والمهني، إن الوزارة اختبرت 7923 طبيبًا "أون لاين" منذ بداية توليه مسؤوليات منصبه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك على التعامل مع بروتوكول علاج فيروس كورونا المحدث، موضحًا أن نسب النجاح كانت مقاربة لـ80%، ثم جرى تدريب 12971 طبيبًا على البروتوكول العلاجي من خلال ندوات كانت تتم عبر الإنترنت بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى 885 طبيبًا على أساسيات الرعاية المركزة.

مستشفيات الحميات والصدر خط الدفاع الأول

وأضاف «كمال» خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج خلال عام: «ركزنا مع مستشفيات الحميات والصدر لإنها خط الدفاع الأول وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جرى تدريب 352 طبيبًا من جميع مستشفيات الحميات في مصر على بروتوكول علاج فيروس كورونا وأسس مكافحة العدوى وأسس البحث العلمي والتسجيل الطبي ومبادئ الجودة».

وتابع: «بالنسبة إلى مسشتفيات الصدر فنحن دربنا 407 أطباء صدر على بروتوكول العلاج وإنعاش الصدر، وكان أطباء مستشفيات الصدر والحميات هم خط الدفاع الأول ضد الموجة الأولى من فيروس كورونا، وعليهم مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لذلك فقد توجهنا إلى رفع كفاءة هذين القطاعين من المستشفيات».

وأشار، إلى أنه جرى عقد دورات لـ110 أطباء على أسس التغذية العلاجية بما فيها جميع العناصر اللازمة والمحاليل، إذ كانت هناك مشكلة قبل ذلك وهي الحصول على المحاليل دون أسس علمية، لذلك تبنت الوزارة مشروعًا لإنشاء وحدة علاجية في جميع المستشفيات، إذ أن التغذية لا تقل أهمية عن العلاج داخل المستشفى.

المستشفيات تحولت إلى نقاط بحثية

وشدد، على أنه جرى رفع كفاءة أطباء الرعاية المركزة بواقع 485 طبيبًا عن طريق أعضاء اللجنة العلمية لفيروس كورونا، وذلك على أسس الرعاية المركزة وميكانيكا التنفس الصناعي ومكافحة العدوى والتفاعلات الدوائية للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

ولفت، إلى أنه جرى تدريب 27 طبيبًا بمستشفيات الحميات على كتابة ونشر الأوراق البحثية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الحميات تحولت إلى نقاط بحثية: «لدينا 11 مستشفى حميات اشتركت في الأبحاث الإكلينيكية التي جرت في الفترة الماضية».