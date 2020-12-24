تعافي 15 حالة من مصابي كورونا بعزل كفر الدوار في البحيرة

أعلن مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة، تعافي 15 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من أقسام العزل بالمستشفى، خلال أسبوعين، هي فترة عمل الطاقم الطبي السابق الذي استمر عمله على مدار 14 يوما متواصلة داخل المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول حالاتهم من إيجابي إلى سلبي.

وقالت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة، إن أكثر من 30 حالة يخضعون للعزل المنزلي بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومنهم مخالط لحالات إيجابية.

وأكد الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، في بيان له، اليوم الخميس، إن الحالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم بعد تعافيها، خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

في الوقت نفسه، أعلن مديرو المستشفيات المركزية بالبحيرة، استمرار العمل داخل أقسام المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وأكدت إدارة المستشفى توافر اسطوانات الأكسجين اللازمة لكفاية الحالات التي جرى حجزها بالمستشفيات.

وفي إطار آخر، توفي الدكتور محمود عبد الرحمن محمد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الأسبق بمستشفى كفر الدوار العام، أمس السبت، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأعلنت الأسرة أنه جرى دفنه بمقابر العائلة.