وزيرة الهجرة لطفل مصري بالنمسا: تعرف تترجم "سبحان الله" و"ضحكتك بالدنيا"؟

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" جاءت لمواجهة حرب طمس الهوية التي نتعرض لها في الفترة الحالية.

وأضافت "مكرم" خلال تكريمها للطالب المصري ميسرة مقلد الفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا، أن المبادرة شهدت ترويجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن 50 مليون شخص تفاعلوا مع تلك المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت "مكرم" الشكر لمحمود مقلد والد "ميسرة مقلد" لمساعدة ابنه في تلك المبادرة، مضيفة أن والد ميسرة تمسك بتعليم اللغة العربية واللهجة المصرية لميسرة على الرغم من ولادته في النمسا.

وكرمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الطفل المصري ميسرة مقلد من أبناء المصريين بدولة النمسا، لفوزه بلقب شخصية العام لعام 2020 بالنمسا، اليوم الخميس 24 ديسمبر.

وسألت "مكرم" الطالب ميسرة خلال الاحتفال: «تعرف تترجم سبحان الله باللغة الإنجليزية، وكلمة ضحكتك بالدنيا».

وجاء تكريم ميسرة مقلد نتيجة جهوده المجتمعية وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم مؤخرا.

وتم إعلان الطفل ميسرة مقلد سفيرًا للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في أوروبا حيث إنه نموذج للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها، وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية، خاصة اللهجة المصرية.