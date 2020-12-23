وزيرة الهجرة تعرف الأطفال بالأمثال الشعبية في معسكر «اتكلم عربي»

تبدأ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، غدا معسكر اتكلم عربي لأطفال المصريين في الممكلة العربية السعودية ودولة الكويت، وذلك إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على تحدث اللغة العربية في ضوء المبادرة «اتكلم عربي».

ودعت مكرم، الاطفال في السعودية والكويت من الفئة العمرية 6 إلى 14 عام، وذلك بمرافقة أولياء أمورهم، إلى الانضمام لمعسكر «اتكلم عربي».

وأعلنت الهجرة إلى أن المعسكر سيستمر لمدة يومين، يبدأ غدا الخميس حتى الجمعة، وذلك عبر تطبيق «زووم».

وأوضحت الوزارة ان الاشتراك سيكون من خلال التسجيل في النموذج، الموجود على الصفحة الخاصة بوزارة الهجرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأشارت الوزارة إلى أن المعسكر سيتضمن العديد من الفعاليات منها، العادات والتقاليد المصرية سواء كانت اشهر الأكلات المصرية، وعرض للأزياء المصرية والفرعونية.

وستتحدث السفيرة نبيلة مكرم مع الأطفال وتعريفهم بالأمثال والحكم الشعبية، مشيرة إلى أن المعسكر له أهمية كبيرة لهؤلاء الأطفال لعدم نسيانهم العربية وهويتهم المصرية وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ومبادئهم.

وقد اطلقت الهجرة الأسبوع الماضي، حملة «اتكلم عربي»، على منصة «تيك توك»، والتي لاقت مشاركة كبيرة من الشباب المصري، في مختلف الدول ووصل عدد المشاركين خلال ساعات إلى 8 ملايين مشاهدة من إطلاق الحملة، بما يحقق رواجًا إقليميًا ودوليًا واسعًا للمبادرة الرئاسية.

وإيمانا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية اللغة العربية ومبادرة «اتكلم عربي»، اصبحت المبادرة تحت رعايته، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانًا من وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي.