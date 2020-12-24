«تعليمية بنها» تطلق حملات تطهير وتعقيم بالمدارس قبيل اقتراب الامتحانات

أعلنت إدارة بنها التعليمية حالة الطوارئ تزامنا مع اقتراب أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول حيث أطلقت الإدارة حملة مكبرة لتطهير المدارس والمنشآت التابعة لها، تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح إبراهيم وكيل المديرية وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية.

وعقد عبد الرحمن فتح الباب مدير الإدارة اجتماعا، موسعا مع موجهي اوائل المواد الدراسية، ومسؤولي المدارس والتوجيهات الفنية، لوضع خطة انتشار الحملة في المدارس، والمنشآت التابعة للإدارة، للبدء في تطهيرها لمواجهة الأمراض الفيروسية ، ومنها فيروس كورونا المستجد تزامنا مع بداية الامتحانات العملية والنظرية.

ونبه فتح الباب بضرورة التأكد من خلو المدارس، ومنع أي معوقات لعملية التطهير والبدء في تنظيفها ، استعداداً لأعمال الإمتحانات.

وكلف فتح الباب موجهي الإدارة، بالانتهاء من وضع جميع أسئلة الامتحانات ومراجعتها مراجعة دقيقة تمهيداً لطبعها، كما كلف الموجهين بوضع امتحانات الدمج لجميع الصفوف الدراسية.

وتابع محمد عبد المقصود مدير إدارة قليوب التعليمية مدرسة عزيز المصري الابتدائية وتفقد سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة، وبعد ذلك تابع المكتبة والمعامل والإشراف اليومي والأمن.

وشدد عبد المقصود على ضرورة تطهير وتعقيم المجمع يوميا علاوة على تعقيم الطرقات ودورات المياه.

كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعي بين الطلاب حفاظا على سلامتهم.

وأجرى خالد الشربيني مدير الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية جولة متابعة بمدرسة الشهيد عمر مجدي صبحي الابتدائية المشتركة (المجمع سابقا) حيث قام بالمرور على الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة وغرف العزل موصيا بضرورة رفع كل الرواكد الموجودة بالمدرسة وإرسالها الى مخازن الإدارة بطريقة قانونية.

كما شدد على ضرورة تعقيم وتطهير المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي وتوفير المطهرات داخل دورات المياه .