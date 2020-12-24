هل تغلق المساجد أبوابها بعد ظهور سلالات جديدة لكورونا؟.. الأوقاف تجيب

تواصل وزارة الأوقاف متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مستوى مساجد الجمهورية، في ظل تصاعد أعداد مصابي فيروس كورونا، بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وظهور سلالات جديدة من الفيروس، حيث تعمد الأوقاف على المتابعة الدورية وتنفيذ خطة التعقيم والتطهير الدورية فور كل صلاة داخل المساجد، حتى لا يتم غلق المساجد مرة أخرى.

ووجهت «الوطن»، سؤالا لوزارة الأوقاف حول هل تظل المساجد مفتوحة رغم تصاعد إصابات كورونا؟، وأجاب عن السؤال الدكتور أيمن أبوعمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، حيث أكد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء هي صاحبة الحق في الغلق أو الفتح وفقا لما تقتضيه الأمور، مناشدا الشعب المصري الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة حتى لا يتم غلق المساجد.

الكمامة والمصلى الشخصي والتباعد.. ثلاثية مشددة داخل المساجد

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن هناك العديد من الإجراءات المتبعة داخل المساجد تشمل ارتداء الكمامة والمصلي الشخصي والتباعد بين المصليين والدعوة لعدم المصافحة، كذلك يتم تعقيم وتطهير المساجد بشكل دوري، وهناك تواجد لإمام المسجد أو المفتش والعاملين بالمساجد لمتابعة التنفيذ، فهناك متابعة مكثفة من قبل القطاع الديني والقطاعات الأخري داخل الوزارة، فهدفنا عمارة بيوت الرحمن، وهدفنا أن تظل مفتوحة.

وبسؤال حول هل يوضع سيناريو غلق المساجد علي طاولة النقاش داخل الأوقاف بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، أكد أن المسؤول عن غلق المساجد هي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وهي من تصدر الأمر، ويتم تنفيذه، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يطالب المسؤولين بمتابعة التطورات الخاصة بجائحة كورونا أولا بأول، ويشدد على الإجراءات الاحترازية بكل صرامة وقوة، وهناك متابعات مكثفة منه في هذا الملف، مشيرا إلى أنه حال تطور أزمة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة وإزياد أعداد المصابين بشكل مقلق للدولة المصرية، فقد يتم تغيير هذا الموقف الخاص بالمساجد ولكن ننتظر قرارات اللجنة التابعة لمجلس الوزراء، ونحن مع فتح المساجد ونتباعها بقوة.

اجتماعات مكثفة بالقطاع الديني لرصد المخالفات

وعقد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لقاءات مع قيادات القطاع بالديوان العامة، كذلك لقاءات عبر «الفيديو كونفرانس» مع قيادات الدعوة بالمحافظات، شدد خلالها علي تعليمات الوزارة الخاصة بالمساجد، كذلك المتابعة لمساجد آل البيت، فيتم غلق الأبواب المؤدية للأضرحة، كذلك المساجد الكبرى، يتم غلق المكتبات بها، وعلى مستوى الجمهورية، يتم غلق أماكن الوضوء وحمامات المساجد، ومواصل التطهير والتعقيم فور كل صلاة، وغلق المساجد حال امتلائه بالمصليين وفقا لعلامات التباعد وعدم السماح بدخول أي مصلي زيادة عن العدد المحدد في كل مسجد، كذلك دعوة المصليين لعدم المصافحة والمعانقة والخروج بعد الصلاة مباشرة وعدم المكوث بالمساجد فترة طويلة بعد كل صلاة.

وبحسب اجتماعات القطاع الديني، فإن تم التأكيد علي فتح المساجد من قبل إمام المسجد والعاملين بالمسجد وألا يترك مفتاح المسجد لأي شخص آخر، ويكون الفتح قبل موعد الأذان بعشر دقائق كذلك يتم الغلق بعد الصلاة بعشر دقائق، وتكون الفترة كلها بأداء الفريضة نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

فتح المساجد دون الزوايا

وطالب «طايع» بضرورة الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط، وفقا لتوجيهات الأوقاف الصادر من قبل، وألا يتم الاعتماد على الزوايا إلا في حالة الضرورة، وبذلك في حالة عدم وجود مسجد بالمنطقة ويتم الفتح بموافقة كتابية من إدارة الأوقاف بالمحافظة وبشروط منضبطة.