وزير الخارجية لـ«رئيس الغد السوري»: ندعم التسوية السياسية لبلادكم

استقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، الشيخ أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد الوزير شكري، دعم مصر للجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تُعيد الأمن والاستقرار لسوريا الشقيقة وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السوري وتحفظ مقدراته، وبما يُسهم في اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.