الخارجية: ننسق مع السلطات التونسية لإعادة 17 صيادا بعد ضبطهم في قرقنة

تواصل وزارة الخارجية المصرية، متابعة مستجدات مركب الصيد المصري، الذي جرى ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية، بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية، وعلى متنه 17 صيادا مصريا.

وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن السفارة المصرية في تونس، أفادت بأن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة، وأنهم متواجدون بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.