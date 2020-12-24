Mercedes me تطبيق جديد من مرسيدس لرفاهية العملاء

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية عبر قناتها الرسمية على يويتوب، فيديو أعلنت فيه عن حزمة من التطبيقات أطلقتها الشركة عبر الهاتف المحمول.

ويمكن من خلالها التحقق من النطاق الخاص بك عبر التطبيق، أو قفل الأبواب وفتحة السقف، والعثور على مساحة وقوف السيارات.

ويمكن الآن القيام بكل هذا مع تطبيقات Mercedes me الجديدة، حيث يمكن تحميله عبر هواتف أندرويد و أبل.

ونشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مقطع فيديو استعرضت فيه نظام MBUX في سيارة mercedes marco polo.

ويتفاعل نظام MBUX بشكل مثالي مع احتياجات الركاب، ويجري ضبط محطة الراديو الصحيحة عن طريق التحكم في الإيماءات التي يقوم بها الراكب، ويتم بدء تدليك الاسترخاء بأمر صوتي فقط.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخية.

وتركز الشركة على طرازات الـ SUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام الهايبرد، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات GLA وGLS، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

كما تنتج الشركة سيارة EQC أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس- ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون والفئة C، إضافة إلى GLC وGLC كوبيه.