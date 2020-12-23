سيارات غالية بأسعار رخيصة.. تفاصيل المزاد العلني 11 يناير المقبل

أعلنت بوابة التعاقدات العامة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، إذ تقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي نظير دفع 400 جنيه.

ويقوم المتقدم بدفع مبلغ نحو 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويعتبر شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، كما يشترط أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

تفاصيل السيارات المتاحة بالمزاد

ويشمل المزاد سيارات بيك وملاكي وميني باص وأتوبيس وميكروباص وإسعاف وجرار زراعي ومطافي وجليدر ولودر ومقطورات وموتوسيكل ماركات:

«شيفروليه - داتسون - فيات - نصر - مازدا - دايهاتسو - فولفو - ايسوزو - نيفا - افيكو - بيجو - تويوتا - دودج - جيب - ميتسوبيشي - فورد - الفا - سوناليكا - بيدفورد - شنجان - جاليون - بيلاروسي - كارجو - روماني - تاتا - هينو - انترناشيونال - مرسيدس - زويتر - جاوا - سي زد - لاندروفر - جوندير - فولكس - نيسان - بي ام دبليو - بلايموث - ابكولاين - تمبرا - سوزوكي - جاك - شيروكي - جي ام سي - دايو - هيونداي».

وأشارت الهيئة إلى أنّه في حالة لم ترسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يكون من حقه استرداد مبلغ التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

أما في حال سحب المتزايد عطاؤه أو لم يتم السداد؛ يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

وعلى المتزايد سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، ويتم منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

ويتم رد مبلغ الـ10 آلاف جنيه التي تدفع مبلغًا كتأمين لدخول المزاد في حال عدم الشراء فيما لا يرد ثمن كراسة الشروط.

ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.