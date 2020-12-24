«الهجرة» تكرم الطفل المصري الحائز على جائزة شخصية العام بالنمسا

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعلية لتكريم الطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، وذلك لفوزه بجائزة «شخصية العام بالنمسا في 2020» نتيجة جهوده المجتمعية هناك وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

وحضر الفاعلية السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية في روما والفاتيكان، وكذلك عدد من أعضاء الفريق المشارك في مبادرة اتكلم عربي، أبرزهم الكاتب محمد فتحي وياسمين نور الدين وهالة فاروق، كما بدأت الفاعلية بعرض فيديو يوضح حصاد المبادرة بعد أسبوعين من إطلاقها مصحوبًا بتعليق صوتي من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.

حافظوا على لغتكم ولا تنسوا جذوركم

وفي كلمتها خلال الفاعلية، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالطفل ميسرة وبكافة الحضور، وأعربت عن سعادتها بنجاح مبادرة اتكلم عربي في اجتذاب أكثر من 50 مليون مشاهدة لفيديوهاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوزارة، وخاطبت شباب وأطفال مصر بالخارج قائلة: «حافظوا على لغتكم ولا تنسوا جذوركم».

وزيرة الهجرة تعلن ميسرة مقلد سفيرًا للمبادرة في أوروبا

كما أعلنت السفيرة نبيلة مكرم الطفل ميسرة مقلد سفيرًا لمبادرة اتكلم عربي في أوروبا، حيث إنه نموذج مثالي ومشرّف للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية خاصة اللهجة المصرية، مقدمة كل التحية والتقدير لوالديه على حثهما الدائم له ولإخوته على التحدث بالعربية وباللهجة المصرية فيما بينهم، وكذلك على تشجيعهما له بتقديم المساعدة المجتمعية بما يعكس مروءة وشهامة المصريين في المجتمعات التي يقيمون بها في الخارج.