إجراء انتخابات برلمان الشباب 28 و29 ديسمبر إلكترونيا بسبب كورونا

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إجراء انتخابات المرحلة الأولى لـبرلمان الشباب 2021، يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، والمرحلة الثانية يومي 3 و4 يناير المقبل، إلكترونيا، بسبب الاجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

إعلان القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات برلمان الشباب

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، والتي يرأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات بجميع المحافظات الجمهورية.

كما أعلنت اللجنة إجراء عملية التصويت الإلكتروني للمرحلتين الأولى والثانية في 111 دائرة انتخابية، داخل المقرات التابعة لقطاعات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية وجرى تحديد 212 مقرا انتخابيا (102 للمرحلة الأولى، و110 مقرات للمرحلة الثانية) وذلك بمشاركة 20549 من أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الإلكترونية.

انتخابات المرحلة الثانية 3 و4 يناير المقبل

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى خلال يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، وتضم 14 محافظة (الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الأحمر).

بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية خلال يومي 3-4 يناير المقبل، وتضم 13 محافظة (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).

وحددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مواعيد الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولي في الفترة من 22 حتى 26 ديسمبر الجاري، ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 27 ديسمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية في الفترة من 28 ديسمبر حتى الأول من يناير المقبل، و2 يناير بداية الصمت الانتخابي.