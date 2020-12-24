انتهاء ماراثون انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات وتنصيب رئيسها اليوم

تختتم الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، أعمال ماراثوان انتخابات الاتحادات الطلابية 2020، بانتخاب وتنصيب رئيس اتحاد كل جامعة ونائب رئيس الاتحاد، وسط إجراءات احترزاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي المرض.

وأعلنت جامعة القاهرة أمس، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بجميع الكليات ونوابهم، على أن يتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى جامعة القاهرة، وانتخاب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه، مقدما التهنئة لجميع الطلاب الفائزين في الانتخابات.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، بتفعيل الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة إلكترونية «أون لاين»، كي يستفيد منها جميع الطلاب، خاصة في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بوباء كورونا المستجد، بهدف صقل مواهب الطلاب الإبداعية وتحفيزهم، ودعم روح المنافسة بينهم، فضلا عن اختيار أفضل العناصر للاشتراك بمختلف المسابقات الداخلية والخارجية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ الجامعة نجحت في المرور بماراثون الانتخابات هذا العام في ظل وجود أزمة كورونا المستجد، مؤكدا أنّ الجامعة وبقياداتها تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المشاركين، وبعد قليل سيتم تنصيب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

رئيس جامعة حلوان: نقف على مسافة واحدة بين الطلاب المرشحين

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنّ الجامعة اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا، لافتا إلى التشديد على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتخصيص أماكن لجان التصويت بالمناطق الجيدة التهوية ذات المساحات الكبيرة، وتوزيع المطهرات على الطلاب الناخبين قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنّ ماراثون الانتخابات سينتهي اليوم بالجامعة بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، مؤكدا التزام الجامعة بالإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم وتطهير وتعقيم اللجان وارتداء الكمامات.