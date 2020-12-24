«الهجرة»: نتواصل مع العالقين في الخارج.. وغرفة العمليات تعمل باستمرار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها سعيدة بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وكرم الطفل المصري ميسرة مقلد، الفائز بشخصية العام 2020 بالنمسا.

وأكدت الوزيرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مبادرة «اتكلم عربي»، جاءت لمواجهة حرب طمس الهوية، التي نتعرض لها في الفترة الحالية.

وأضافت نبيلة مكرم، أن ميسرة مقلد الفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا، يستحق أن يكون سفير مبادرة اتكلم عربي، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت ترويجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أن 50 مليون شخصا تفاعلوا مع المبادرة.

في سياق آخر، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن يتم التواصل مع العالقين المصريين في الخارج، وغرفة عمليات الوزارة تعمل بشكل مستمر لاستقبال وتلقي الاستغاثات، وأن التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيقا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية من أجل الوصول لتقديم أشكال الدعم للمصريين بالخارج

وأِشارت الوزيرة، إلى أنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أشكال الدعم كافة للمواطنين المصريين العالقين، وكذا التواصل مع رموز الجالية المصرية في عدد من الدول أيضا لمساعدة هؤلاء العالقين في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض».

وكانت الوزيرة ناشدت المصريين كافة الراغبين في العودة إلى عملهم في أي دولة، بتأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل، بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة، خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.