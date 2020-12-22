وزيرة الهجرة: نتلقى استغاثات المصريين العالقين في تركيا وسلطنة عمان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه يوجد عالقين مصريين في السعودية، بعد قرار تعليق السفر لمدة أسبوع، سواء الذين سافروا في رحلات عمل أو زيارات خاصة، ويحتاجون الرجوع من جديد، وهذه المسألة تتابعها الوزارة مع السفارة المصرية في الرياض.

لم نرصد استغاثات من المملكة المتحدة

وأضافت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن غرفة العمليات لم ترصد أي استغاثات من المملكة المتحدة أو أي دولة أوروبية، وكل الاستغاثات التي تتلقاها الغرفة تأتي من الإمارات وجزء منها في سلطنة عمان وجزء في تركيا، مؤكدة أن أزمة العالقين هذه المرة تدور حول المصريين في ترانزيت بالإمارات.

أزمة العالقين الأولى لا تشبه الثانية

وأشارت إلى أن الوزارة اكتسبت خبرات كبيرة بعد التعامل مع أزمة العالقين الأولى، حيث تم التعريف في البداية عن مسمى العالق، وتقسيم الشرائح، وتصاريح الطيران والحجر الصحي، المرة الأولى كانت أكبر بكثير، لأن التعامل كان من كل أنحاء العالم، حيث رغب الجميع في العودة، بينما الأزمة الثانية كل ما رصدته غرفة العمليات في وزارة هي استغاثات وشكاوى وطلبات من المصريين الترانزيت في الإمارات.

نتعامل مع أي استغاثة

وأكدت أن غرفة العمليات خاصة بالأزمات المتعلقة بالعالقين في أي مرحلة من المراحل، ولكن وزارة الهجرة يوجد بها قسم الشكاوي، وهذه الخدمة متاحة دائما، لافتة إلى أن أي استغاثة تتلقاها الوزارة يتم التعامل معها، مشددة أن الوزارة لم ترصد اي استغاثات من أي دولة أوروبية بشأن العالقين.