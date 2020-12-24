حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على منع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أية مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، حملة إزالة فورية لاسترداد أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة تعديات عبارة عن بناء أسوار علي عدد 3 قطع أراضي أملاك دولة علي مساحة 3.5 فدان بمنطقة أرض المحجر بعبد القادر بجوار مساكن مبارك أ، وكذلك تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعديات عبارة عن بناء بسقف حديدي (جمالون) علي أرض أملاك دولة بمساحة 2000 م2 بمنطقة أرض المحجر.

وأكد محافظ الإسكندرية علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

وشن خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، حملة مكبرة بنطاق حى المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي وذلك لضبط الأسواق واستعادة الانضباط وردع المخالفين وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف ومواصلة الحملات لضبط الأسواق والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19».

وتوجهت الحمله إلى شارع 25 مزلقان البحرية بطوسون، وشملت التفتيش على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بنطاق الحى، وتم التحفظ على كمية من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر لإعدامها بعد العرض على النيابة وعمل قضية بها، وأيضا التحفظ على كمية من الألبان المصنعة بدون تاريخ صلاحية ومتغيرة الخواص.

وخلال الحملة تم إعدام كميات من المنتجات مجهولة المصدر، والتالفة، ومتغيرة الخواص، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة أيضا عن رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة، جاء ذلك بحضور ومعاونة الجهات المختصة المتمثلة فى (الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية بالمنتزة، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).