مواعيد جدول امتحانات الابتدائية والإعدادية 2021 بمحافظة الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وتنتهى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات، حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي، يوم السبت 16 يناير حتى الاثنين 18 يناير، والصف الخامس يوم الأربعاء 20 يناير حتى السبت 23 يناير.

وأضاف امتحانات الصف السادس الابتدائي، تبدأ يوم الأحد 24 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير، وتبدأ إمتحانات النقل للصف الأول الإعدادي، من يوم السبت 16 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير، والصف الثاني الإعدادي، من يوم الأحد 17 يناير وحتى الأربعاء 27 يناير، والصف الثالث الإعدادى من يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير".

وأوضح أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، تبدأ السبت 16 يناير حتى الخميس 21 يناير، وامتحانات الإعدادية "مكفوفين"، تبدأ من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير، والإعدادية "للصمع ضعاف السمع"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير، الإعدادية "المهنية"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير، الثانوى الصناعى من الثلاثاء 12 يناير وحتى الخميس 4 فبراير، الثانوى التجارى من الثلاثاء 12يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير، الثانوى الزراعى من الثلاثاء 12 يناير وحتى الأحد 31 يناير.

ووجه محافظ الإسكندرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصا على سلامتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.