عاجل.. هروب العاملين في «مصحة إدمان الإسكندرية» بعد مصرع 6 مرضى

كشفت مصادر قضائية ذات صلة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصرع 6 مدمنين داخل مصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية، عن هروب العاملين في المصحة بعد الحادث، وأن أجهزة الأمن تلاحق الهاربين تمهيدا للقبض عليهم، والتحقيق معهم لبيان أسباب الحريق الذي شب داخل المصحة، وتسبب تصاعد الدخان وكثافته في موت جميع المرضى خنقا داخلها.

وأضافت المصادر، أن النيابة العامة ناظرت جثامين المتوفين، وتبين أنهم ماتوا خنقا في أثناء وجودهم داخل الغرف المخصص لهم بالمصحة، وأنهم فشلوا في الخروج بسبب غلق جميع الأبواب بشكل محكم، وأن الدخان ملىء جميع الغرف حتى تسبب في موتهم، وشكلت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، لبيان أسباب اندلاعه رسميا.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تبينت من التحقيقات أن مصحة علاج الإدمان تلك غير مرخصة، ولم يكن لدى مالكها أي تراخيص تثبت مزاولته لتلك المهنة، وأن النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المالك الهارب، وشمل القرار العاملين الفارين من المصحة قبل وصول الشرطة، بعد اكتشافهم وفاة المرضى داخل الغرف.

من جانبها، تكثف أجهزة الأمن في الإسكندرية جهودها لضبط وإحضار الهاربين تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم القتل الخطأ، والإهمال وإقامة مصلحة لعلاج الإدمان دون تراخيص من الجهات الإدارية المختصة.

وبدأت الواقعة في تلقى أجهزة الأمن في الإسكندرية إخطارا من قوات الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بكوم الدكة، ووجود ضحايا نتيجة دخان الحريق الذي اندلع فجأة، وأن قوات الدفاع المدني انتقلت بمعداتها، لمحل البلاغ، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق.

ويواصل فريق من البحث الجنائي الجهود في كشف ملابسات الحريق، وتقديم مرتكبيه للنيابة إذا كان ناتجا بفعل فاعل، أما في حالة حدوثه نتيجة ماس كهربائي فإن العاملين ومالك المصحة سيقدمون للنيابة بتهمة الإهمال.