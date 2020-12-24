لندن والاتحاد الأوروبي على وشك التوصل لاتفاق بشأن «ما بعد بريكست»

قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد خروج لندن من التكتل الأوروبي «بريكست»، فيما أوضحت مصادر، أن مسألة الصيد البحري تمثل العقبة الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق.

وتركزت المفاوضات بين الجانبين، على تقاسم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد سنويًا في مياه المملكة المتحدة والمدة التي ستحدد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع وضع ما بعد «بريكست».

وأشار مصدر أوروبي، أمس الأربعاء، إلى احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة، فيما أوضح رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن، أن هناك مؤشرات إيجابية.

وكانت وزارة الخارجية الأيرلندي، قالت في وقت سابق، إن عقبة تتعلق بمصايد الأسماك أخرّت اتفاق التجارة، إلا أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق بين الجانبين.

من جانبه، أوضح مصدر في الحكومة الفرنسية، أن لندن قدمت تنازلات هائلة لا سيما في مجال الصيد، وفقا لما ذكرته شبكة«يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكان عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، دعا في وقت سابق، إلى استمرار مباحثات التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لما بعد الموعد المحدد في 31 ديسمبر الجاري.

وحث خان، في بيان، الاثنين الماضي، حكومة بلاده على السعي رسميا لتمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست».

وقال عمدة العاصمة، إن تأمين سلاسل الإمداد الرئيسة ومكافحة ج كورونا المستجد «كوفيد 19» تتطلب جهود الوزراء الكاملة والموحدة بصورة أكثر من أي وقت مضى.

وكانت السلطات البريطانية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، وقالت السلطات المحلية في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، إن السلالة انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك العاصمةلندن.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق، إن ما وصل من بريطانيا حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد لا يؤثر على فعالية اللقاحات، أخبار جيدة.