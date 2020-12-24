السيطرة على حريق في مخبز بلدي بالدقهلية واحتراق محتوياته

شب حريق هائل في مخبز بلدي بدائر مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، مما تسبب في احتراق بعض معدات المخبز وجزء من حصة الدقيق المخصصة له، نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمخبز بلدي بقرية «عرب شراوید» دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإطفاء، بإشراف اللواء أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، وبقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي، في عقار مكون من طابقين، ملك المدعو «رأفت الجرايحي العفيفي عطية»، 50 سنة، مقيم بذات القرية، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الفرن من معدات، وعدد 5 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المخبز، في محضر الشرطة، علل سبب الحريق بأنه نتيجة ماس كهربائي بإحدى ماكينات المخبز، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، مشيرا إلى أن حصة المخبز اليومية يبلغ عددها 20 شيكارة دقيق، احترقت 5 شكائر منها، بينما تم صرف عدد 15 شيكارة من الحصة للمواطنين.

وتم إخطار وكيل وزارة التموين لاتخاذ اللازم نحو تدبير مخبز بديل لصرف الخبز للقرية المضارة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8434 لسنة 2020 إداري مركز دكرنس، للعرض على النيابة العامة.

مصرع مسن سقط من سطح منزله بالمنصورة

من جهة أخرى، تبلغ لمركز شرطة المنصورة من بعض أهالي قرية «جديدة الهالة» دائرة المركز، بسقوط أحد الأشخاص من كبار السن، من أعلى منزله بذات القرية، مما أدى إلى مصرعه على الفور .

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين سقوط المدعو «جمعة سعد سعد الحديدي»، 65 سنة، سائق، من أعلى سطح منزله، مما أسفر عن وفاته، وتبين عدم وجود سور أعلى سطح المنزل المكون من 4 طوابق.

تم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى المنصورة الدولي، وبسؤال أسرته، في محضر الشرطة، قرر نجلاه أنه حال تواجد والدهما أعلى سطح المنزل، اختل توازنه وسقط أرضاً في الشارع، مما أدى إلى وفاته، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.