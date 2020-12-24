نائبة بعد استخراج الكارنيه: اليوم تتويج للمرأة في عهد الرئيس السيسي

أكدت النائبة الوفدية، سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، عضو القائمة القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا، إن اليوم تتويج للمرأة المصرية بحصولها على أكبر نسبة من الأعضاء في تاريخ الحياة النيابية، وتأكيدا على مجهودات الدولة المصرية والرئيس السيسي لتمكين المرأة.

وأضافت حافظ، عقب استخراج كارنيه العضوية، في ثالث أيام حفل الاستقبال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب، أنها تعكف على إعداد عدد من مشروعات القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتقديم تشريعات تليق بالمرأة المصرية التي تستحق الكثير، موكدة بأن البرلمان القادم سيشهد طفرة تشريعات لتمكين المرأة وتنمية حقيقية وتصليح عيوب وعوار تشريعات عفا عنها الزمان تحتاج إلى تطوير.

وتابعت حافظ، بأنها تتقدم بالشكر لكل أهالي الإسكندرية ولقيادات حزب الوفد العريق، الذين أولوها ثقة كبيرة، وستعمل على النهوض بكافة الخدمات التي تقدم لمواطني الإسكندرية، مشيدة بمجهودات الدولة في تقديم المبادرات الصحية والاجتماعية.

وقال عمرو هندي، عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج، إن ملف المصريين العاملين بالخارج يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث يتجاوز عددهم 10 ملايين مواطن، بما يمثل 10% من تعداد الشعب المصري، وهناك طفرة كبيرة في ما تم في هذا الملف على وجه التحديد، وهذا يعد ترجمة حقيقة لاهتمامات رئيس الجمهورية بكل فئات الشعب المصري.

وأكد هندي، عقب استخراج كارنية العضوية اليوم، أن القيادة السياسية لا تتوانى عن رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، طبقاً لما جاء بنص للمادة 88 من الدستور، وهناك أمثلة عديدة لذلك، وأن الدولة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة في إطار خطة متكاملة لمواجهة المشكلات والأزمات التي يتعرض لها المصريين المغتربين، بالتنسيق مع أعضاء مجلس، مؤكدا أن هذا الملف سيكون على رأس أجندته التشريعية خلال الفصل التشريعى الثاني.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتركيبة مجلس النواب 2020، والتعددية الحزبية، وأن البرلمان يضم مختلف التيارات بأفكار مختلفة ومتنوعة مما يثرى الحياة السياسية والحزبية، وينعكس على صوت المواطن تحت القبة في العديد من الملفات والموضوعات التي تخص كافة الشرائح المجتمعية، كل حزب وفقا للأيديولوجية الخاصة به، وسيكون هناك تنوع في الأفكار والآراء جميعها في صالح المواطن.