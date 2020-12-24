السيسي يوجه بتوفير موارد مالية للشركات المدنية لتنفيذ مشروعات قومية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس اجتمع مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج «حياة كريمة».

ووجّه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، ما يعزز عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.

كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج «حياة كريمة»، إذ وجّه الرئيس بالعمل على ضمان التدفقات المالية للمشروع وتكثيف العمل به على نحو متناغم بين قطاعات الدولة ذات الصلة، بالتركيز على جوانب التطوير من الناحية الإنشائية والخدمية والمعيشية، بما يساهم في تخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.