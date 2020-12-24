محافظ أسوان يتفقد ميناء السد العالي ويوجه بتشديد إجراءات مجابهة كورونا

في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة في الموانئ والمنافذ الحدودية، تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، ميناء السد العالي شرق الدولي، والذي يربط بين مصر والسودان عبر رحلات الركاب والبضائع إلى ميناء ميت حلفا.

ورافق محافظ أسوان خلال الجولة، اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة.

وحرص محافظ أسوان على متابعة الأعمال التي يجري تنفيذها بمعامل الميكروبولوجي، واختبار جودة السلع الغذائية بمبنى هيئة الرقابة على الصادرات والوارادات، والذي يشهد تطويراً شاملاً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتغطية كافة الموانئ بمعامل حديثة ومتطورة.

وتم مؤخراً تشغيل وحدة التكييف المركزية للمبنى، كما سيتم قريباً وصول أحدث جهاز لتحليل بقايا المبيدات في عينات الأغذية والمعادن الثقيلة، بتكلفة 15مليون جنيه، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد والتكلفة، والحفاظ على المنتجات بتحليلها وظهور نتائجها خلال 48 ساعة، بدلاً من سفر العينات للمعامل بالقاهرة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تطوير وتحديث منظومة العمل في ميناء السد العالي الدولي، لمجابهة التحديات الحالية، والتي تتمثل في الأوبئة والبضائع منتهية الصلاحية، والعمل على الإسراع في خطوات تنفيذها، بعيداً عن المركزية لحماية أرواح وسلامة المواطنين، ومن أجل استثمار الطاقات البشرية والمعملية، ليكون بمثابة معمل مركزي لخدمة وتغطية المنافذ النهرية والبرية في قسطل وأرقين.

ولفت عطية إلى أن أعمال تطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والوارادات من شأنها العمل على تشديد الإجراءات الصحية والوقائية، لمنع دخول أي بضائع أو سلع أو مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية، وبالتالي مصادرتها بشكل فوري، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء منطقة لوجستية بجوار ميناء السد العالي، لزيادة حركة التبادل التجاري، وفتح شرايين جديدة لتوطيد العلاقات المصرية السودانية.