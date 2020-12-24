وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان معرض الجامعة الأول للكتاب

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، في حضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي نائب رئيس هيئة الكتاب وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت "عبدالدايم" إن محافظة أسوان إحدى البقاع المميزة على أرض مصر، لافتة إلى أن التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات يهدف الى الوصول بالمنتج الثقافي لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

وأوضحت أن المعرض يأتي فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتى الثقافة والتعليم العالي، مشيرة إلى أنه لأول مرة تشارك دور النشر الخاصة ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب، وأشادت بالإنشاءات الجامعية الجديدة التي تضم مسرحا للمساهمة فى تخريج جيل يدرك أهمية الإبداع فى استكمال مسيرة التنمية.

وتابعت انه تم تخصيص قسم لاصدارات مكتبة الأسرة وكنوز هيئة الكتاب التي تحددت أسعارها طبقا لسنة طباعتها وتبدأ من جنيه واحد تيسيرا على الطلاب ورواد المعرض.

من جانبه ثمّن محافظ أسوان جهود وزارة الثقافة فى جنوب مصر مشيدا بالمضمون الابداعي الذي يليق بقيمة ومكانة أبناء المحافظة وأشار إلى أن الأحداث الفنية والفكرية المحلية والدولية التي تحتضنها أسوان تضعها ضمن المدن الثقافية العالمية.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة فى إقامة انشطة متنوعة للطلاب مشيرا إلى أن هذا التعاون يعمل على تقديم خدمات فكرية إضافية لشريحة كبيرة من الشباب باطلاعهم على جديد العلوم والفنون الإنسانية، كما أكد وجود الكثير من المواهب الطلابية معلنا إنشاء مسرح داخل الحرم الجامعى لاتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم .

وأوضح رئيس هيئة الكتاب أن المعرض يستمر حتى 31 ديسمبر ويقام على مساحة 250 مترا مربعا بمشاركة 20 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون" ولأول مرة تشارك دور النشر الخاصة .

سبق افتتاح المعرض لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس الجامعة حيث تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة الابداعية فى جميع أنحاء المحافظة وتعزيز التواصل مع المبدعين من أبناءها ، كما قامت وزيرة الثقافة باهداء كل من محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان درعين تذكاريين تقديرا لجهودهما فى دعم الابداع .