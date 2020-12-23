افتتاح معرض أسوان الأول للكتاب غدا

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب الأول بأسوان، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، فى الفترة من 24 حتى 31 ديسمبر، بكلية الزراعة جامعة أسوان.

ويقام المعرض على مساحة 250 مترًا مربعًا، بمشاركة 20 ناشرًا منهم قطاعات وزارة الثقافة مثل دار الكتب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار المعارف، كما تشارك مؤسسة الأهرام، ودور النشر الخاصة ومنها دار الشروق، المصرية اللبنانية، وبيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، وغيرها.

ويضم جناح هيئة الكتاب 1200 عنوان من إصدارات الهيئة المختلفة من النشر العام والسلاسل التي تصدرها هيئة الكتاب بكافة المجالات بتخفيضات وخصومات كبيرة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة.

ويأتي المعرض فى إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بمحافظات صعيد مصر، للوصول بالمنتج الثقافى لجميع أفراد وفئات المجتمع بأسعار مناسبة.

ويستقبل المعرض رواده يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة أمس أنها تحرص على وصول الكتاب والمعرفة لجميع المواطنين؛ خصوصًا في الأقاليم، ودعمًا لصناعة النشر في ظل جائحة كورونا، وفي إطار العمل على تحقيق العدالة الثقافية كأحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030؛ حيث نظمت قطاعات الوزارة أكثر من 100 معرض للكتاب؛ خلال 2020، وعلى رأسها الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، من 40 دولة حول العالم.

ونظمت الوزارة عدة معارض في الجامعات المصرية منها جامعات الأزهر والإسكندرية والوادي الجديد وغيرها، وكذلك معارض للكتاب بمدن ومراكز المحافظات؛ مثل المنصورة قنا والأقصر، وكذلك معرض للكتاب بساحة دار الأوبرا، كما وصلت معارض الكتب لأول مرة إلى 24 قرية في الصعيد في أربعة محافظات مصرية.