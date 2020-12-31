من التموين للدعاوى القضائية والمرور.. أبرز خدمات المواطنين في 2020

تصدرت الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة للمواطنين هذا العام المشهد على كافة الأصعدة سواء كانت متعلقة بالتموين وخدمات المرور والكهرباء وبعض الدعاوى القضائية، والاستثمار وغيرها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة الخدمات التي أقرتها الحكومة هذا العام للاستفادة منها.

خدمات التموين

وأتاحت منصة «مصر الرقمية» للمواطنين خدمات التموين المختلفة لتوفير الوقت دون الانتظار والاستفادة من الخدمة من أي مكان وفي أي وقت والخدمات هي كالتالي:

إصدار بطاقة تموين جديدة

إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين

إصدار بدل تالف لبطاقة تموين

تفعيل بطاقة تموين

فصل اجتماعى

ضم أفراد أسرتي

نقل من محافظة إلى أخرى

خدمات التوثيق

يمكنك طلب التوكيلات والإقرارات دون الحاجة للانتظار من خلال عدد من الخدمات وهى كالتالي:

استعلام عن سريان محرر مُميكن

تحرير توكيل عام قضايا

تحرير توكيل عام رسمي

تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)

تحرير توكيل في الأمور الزوجية

تحرير إقرار بالشطب

تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية

تحرير إقرار رسمي

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق

اكتب محررك

خدمات المرور

يستطيع المواطن تجديد رخصة القيادة والاستعلام وسداد المخالفات المرورية المختلفة عن طريق البوابة دون الحاجة للانتظار ومن بين الخدمات التي يقدمها المرور كالتالي:

تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات

‫تجديد ‬رخصة‬ مركبة

بدل فاقد رخصة مركبة

بدل تالف رخصة مركبة

سداد المخالفات

تحرير توثيق عقد بيع مركبة

تحرير توكيل بيع مركبة

تحرير توكيل إدارة مركبة

استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

التأكد من صحة بيانات مركبة

استعلام عن مخالفات رخص القيادة

تظلُّم على مخالفات رخص القيادة

إصدار بدل تالف رخصة قيادة

خدمات المحاكم

وتمكنك خدمات المحاكم من الحصول على خدمات عن بُعد من خلال البوابة، دون الحاجة للانتظار.

إقامة دعوى مدنية

تسجيل محام

خدمات الكهرباء

واتاحت الدولة عدد من الخدمات الالكترونية المتعلقة بالكهرباء وأبرزها:

الحصول على شهادة بيانات تعاقد.

تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

تغيير اسم صاحب العداد.

تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

تقديم طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء والدعم الفني.

الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

تقديم طلب فحص العداد.

تقديم طلب رفع العداد.

تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.