من التموين للدعاوى القضائية والمرور.. أبرز خدمات المواطنين في 2020
كتب:
هبة وهدان
04:26 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
خدمات إلكترونية
تصدرت الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة للمواطنين هذا العام المشهد على كافة الأصعدة سواء كانت متعلقة بالتموين وخدمات المرور والكهرباء وبعض الدعاوى القضائية، والاستثمار وغيرها.
وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة الخدمات التي أقرتها الحكومة هذا العام للاستفادة منها.
خدمات التموين
وأتاحت منصة «مصر الرقمية» للمواطنين خدمات التموين المختلفة لتوفير الوقت دون الانتظار والاستفادة من الخدمة من أي مكان وفي أي وقت والخدمات هي كالتالي:
خدمات التوثيق
يمكنك طلب التوكيلات والإقرارات دون الحاجة للانتظار من خلال عدد من الخدمات وهى كالتالي:
تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)
تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية
خدمات المرور
يستطيع المواطن تجديد رخصة القيادة والاستعلام وسداد المخالفات المرورية المختلفة عن طريق البوابة دون الحاجة للانتظار ومن بين الخدمات التي يقدمها المرور كالتالي:
تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات
استعلام عن مخالفات رخص القيادة
تظلُّم على مخالفات رخص القيادة
خدمات المحاكم
وتمكنك خدمات المحاكم من الحصول على خدمات عن بُعد من خلال البوابة، دون الحاجة للانتظار.
خدمات الكهرباء
واتاحت الدولة عدد من الخدمات الالكترونية المتعلقة بالكهرباء وأبرزها:
الحصول على شهادة بيانات تعاقد.
تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.
تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.
تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
تغيير اسم صاحب العداد.
تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.
تقديم طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء والدعم الفني.
الحصول على شهادة بيانات استهلاك.
تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
تقديم طلب فحص العداد.
تقديم طلب رفع العداد.
تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.