محافظ المنيا يأمر بتركيب رافعة كهربائية لخدمة توأم من ذوي الهمم

أمر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتركيب رافعه كهربائية في إحدى العمارات السكنية بمركز بني مزار، يقيم بها التوأم "محمد وحسام سيد مصطفى"، من ذوي الهمم، وذلك استجابة لطلبهما، الذي تقدما بها إلى إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وتقدم التوأم بهذا الطلب أملاً في مساعدتهما بتسهيل عملية الصعود والهبوط إلى محل إقامتهم، وممارسة حياتهم بصورة طبيعة، من خلال الذهاب للعمل بشكل يومي، ومواجهه أساليب الحياة المختلفة، دون إعاقة لحركة المرور أو إشغال الطريق.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنيا مع التوأم في مقر الديوان العام للمحافظة، اليوم الخميس، حيث وجه المحافظ رئيس مركز بني مزار بالبدء في التنفيذ وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتحقيق طلبهم.

وقال القاضي إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم، لدمجهم في الحياة العامة، وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات.

وأشار إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم، حيث جاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.

وأضاف أن محافظة المنيا اتخذت مجموعة من الإجراءات، لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوي الهمم في جميع المراكز، وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادي متحدي الإعاقة، المقام على مساحة 10 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة، ليكون متنفساً لهم، وإطلاق المجال لكافة ابداعاتهم.

وشدد القاضي على أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لذوي الهمم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم، كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.