تطورات كورونا: شمال سيناء أقل إصابة.. والقاهرة تستحوذ على الثلث

حصلت «الوطن»، على توزيع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، طبقا لمحافظات الإبلاغ حتى تاريخ 23 ديسمبر، وجاءت محافظة القاهرة أعلى المحافظات التي سجلت إصابات بالفيروس بنسبة 31.7%، فيما جاءت الجيزة فى المركز الثاني بنسبة 9.6%، فيما احتلت محافظة شمال سيناء في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

محافظة الإسكندرية جاءت في المركز الثالث

أما محافظة الإسكندرية جاءت فى المركز الثالث فوصلت نسب الإصابة بالفيروس بها لـ8.2%، وجاءت محافظة القليوبية فى المركز الرابع فوصلت نسبة الإصابة بها لـ5.9%.

وعن المركز الخامس، كان من نصيب محافظة البحيرة التى وصلت نسب الإصابة بها لـ5.1%، أما عن محافظة الغربية فاحتلت المركز السادس والتى وصل نسب الإصابة بالفيروس بها لـ4.0%.

المنوفية في المركز التاسع

وجاءت محافظة الفيوم لتحتل المركز السابع لتصل نسب الإصابة بها الى لـ3.9%، أما المركز الثامن فكان من نصيب محافظة المنيا والتى وصلت النسبة بيها الى 3.7%، فيما وصلت محافظة المنوفية المركز التاسع ووصلت نسبة الإصابة بها الى 3.2%.

أما عن المركز العاشر فكان من نصيب محافظة كفر الشيخ والتى وصل نسبة الإصابة بها الى 2.8%، وعن المركز الحادى عشر فاحتلته محافظة سوهاج بنسبة اصابة تصل الى 2.2%.

وجاءت محافظة أسيوط فى لمركز الثانى عشر لتصل نسبة الإصابة بها الى 2.2%، وجاء المركز الثالث عشر لمحافظة السويس لتصل نسبة اصابة الفيروس الى 1.9%.

أما عن المركز الرابع عشر كان من نصيب محافظة الشرقية ووصل نسبة الإصابة بها الى 1.9%، أما محافظة بنى سويف جاءت فى المركز الخامس عشر ووصلت نسب الإصابة بها الى 1.7%، وعن محافظة اسوان كانت المركز السادس عشر ووصلت نسبة الإصابة بهات الى 1.7%.

وعن محافظة بورسعيد وصلت نسبة الغصابة بها الى 1.6% وبهذا تحتل المركز السابع عشر، وعن المركز الثامن عشر كانت محافظة قنا من نصيبها ووصلت نسبى الإصابة الى 1.5%، أما المركز التاسع عشر كان من نصيب محافظة الاقصر بنسبة اصابة 1.3%.

أما المركز العشرين فكان من نصيب محافظة الدقهلية ووصلت نسبة الاصباة بالفيروس الى 1.2%، وعن المركز الحادي والعشرين كان من نصيب محافظة دمياط والتى وصلت نسبة الاصابة بالفيروس بين مواطنيها الى 1.2%.

أما المركز الثانى والعشرين كانت لمحافظة مطروح بنسبة اصابة تصل الى 1.2%.

وجاء المركز الثاني والعشرين من نصيب محافظة البحر الأحمر فوصلت نسبة الأصابة بها الى 0.7%، وعن المركز الثالث والعشرين كان لمحافظة الاسماعلية بنسبة اصابه تصل الى 0.6%، وعن المركز الرابع والعشرين كان لمحافظة جنوب سيناء بنسبة اصابة تصل الى 0.5% ، اما محافظة الوادى الجديد فاحتلت المركز الخامس والعشرين بنسبة اصابة تصل الى 0.4%، وعن المركز السادس والعشرين كان لمحافظة شمال سيناء بنسبة اصابة تصل الى 0.1%.