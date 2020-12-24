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عاجل.. الصحة: تحور كورونا طبيعي.. وتوزيع اللقاح خلال أسبوع

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مريم الخطري
02:51 م | الخميس 24 ديسمبر 2020
جانب من المؤتمر صحفي

جانب من المؤتمر صحفي

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، إنّ تحور فيروس كورونا أمر طبيعي يحدث لجميع الفيروسات، موضحا أنّ فيروس سي والإنفلونزا الموسمية تتحور بشكل مستمر.

مصر ألزمت السائحين بتحليل بي سي آر

وأضاف حساني، في تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس، أنّ مصر ألزمت السائحين القادمين إليها بإجراء تحليل بي سي آر منذ بداية جائحة كورونا كإجراء احترازي مهم.

موعد توزيع لقاح كورونا

ولفت إلى أنّ الوزارة ستبدأ توزيع الدفعة الأولى من لقاح كورونا على الأطقم الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بعد الانتهاء من تحليلها الأسبوع المقبل.

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